Кошки невиновны в распространении токсоплазмоза
Источником токсоплазмоза являются не только кошки, но сырое мясо — говядина, свинина, баранина и козлятина.
Врачи рекомендуют употреблять в пищу мясо только после термической обработки, или предварительно проморозив в течение трех дней при температуре минус 12-20 ⁰С.
Считается, что общение с кошками может привести к заражению опасным паразитом – токсоплазмозом, но на самом деле, мы рискуем подцепить его в любом мясе, продающемся в магазинах. Простейший организм Toxoplasma gondii обитает в природе в спящем состоянии, пока не попадет в тело теплокровного животного. Однако для размножения ему нужны особые условия, которые есть в кишечнике кошек. Все остальные теплокровные, включая человека, для токсоплазмы — промежуточные хозяева.
Полностью вылечить токсоплазмоз невозможно, медикаменты лишь ослабляют острую форму заболевания.
У здорового взрослого человека — носителя токсоплазмы симптомы заболевания не проявляются. Опасности подвергаются маленькие дети, престарелые и беременные. Дети, зараженные токсоплазмозом через плаценту матери, могут родиться с воспалениями мозга, умственной отсталостью, различными нарушениями нервной системы и зрения, сообщает «РИА Новости».
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