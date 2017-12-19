Кошки невиновны в распространении токсоплазмоза

Источником токсоплазмоза являются не только кошки, но сырое мясо — говядина, свинина, баранина и козлятина.

Врачи рекомендуют употреблять в пищу мясо только после термической обработки, или предварительно проморозив в течение трех дней при температуре минус 12-20 ⁰С.

Считается, что общение с кошками может привести к заражению опасным паразитом – токсоплазмозом, но на самом деле, мы рискуем подцепить его в любом мясе, продающемся в магазинах. Простейший организм Toxoplasma gondii обитает в природе в спящем состоянии, пока не попадет в тело теплокровного животного. Однако для размножения ему нужны особые условия, которые есть в кишечнике кошек. Все остальные теплокровные, включая человека, для токсоплазмы — промежуточные хозяева.

Полностью вылечить токсоплазмоз невозможно, медикаменты лишь ослабляют острую форму заболевания.

У здорового взрослого человека — носителя токсоплазмы симптомы заболевания не проявляются. Опасности подвергаются маленькие дети, престарелые и беременные. Дети, зараженные токсоплазмозом через плаценту матери, могут родиться с воспалениями мозга, умственной отсталостью, различными нарушениями нервной системы и зрения, сообщает «РИА Новости».