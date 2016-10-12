Кошки могут лечить людей

Ученые из Германии приняли решение еще раз доказать благотворное влияние на человеческий организм присутствие кошек.

Выяснилось, что пушистые любимцы семьи позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, предотвращают развитие остеопороза, и даже продлевают жизнь своим хозяевам. Люди, у которых живут кошки, в среднем живут больше на 5-10 лет, чем те, у кого нет домашних любимцев, сообщает «Дни 24»

Специалисты убеждают, что такая тенденция появилась из-за общения с кошками. Глядя на своего любимца, человек расслабляется и начинает чувствовать умиротворение и спокойствие. В проведенном исследовании ученые задействовали 10 тысяч человек.

Изучив данные об их жизни, они пришли к выводу, что примерно 70 процентов испытуемых, у которых были дома кошки, дожили до 85 лет.

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