Кошка может иметь аллергию на своего хозяина
Ученые выяснили, что у кошек может быть аллергия на хозяев. А причиной аллергии животных являются частицы кожи человека.
В ходе проведенных исследований эксперты сделали следующий вывод: аллергия у котов на своих хозяев встречается, а ее причиной становятся частички человеческой кожи, содержащие специфический белок, - сообщают «РИА Новости».
От этого недуга, отмечают исследователи, можно избавиться, но для правильного лечения нужна эффективная диагностика. О том, что у животных бывает аллергия на хозяев, ученые выяснили после того, как кошек отдавали другим людям. Симптомы аллергии исчезали, однако они вновь появлялись, когда животные сталкивались с вещами своих бывших хозяев.
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