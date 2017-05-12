Кошка может иметь аллергию на своего хозяина

Ученые выяснили, что у кошек может быть аллергия на хозяев. А причиной аллергии животных являются частицы кожи человека.

В ходе проведенных исследований эксперты сделали следующий вывод: аллергия у котов на своих хозяев встречается, а ее причиной становятся частички человеческой кожи, содержащие специфический белок, - сообщают «РИА Новости».

От этого недуга, отмечают исследователи, можно избавиться, но для правильного лечения нужна эффективная диагностика. О том, что у животных бывает аллергия на хозяев, ученые выяснили после того, как кошек отдавали другим людям. Симптомы аллергии исчезали, однако они вновь появлялись, когда животные сталкивались с вещами своих бывших хозяев.