Косачев назвал аморальными протесты у посольств РФ в Лондоне и Дублине

Протесты у российских дипмиссий в Лондоне и Дублине лицемерны, аморальны и не имеют связи с реальной ситуацией в Сирии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его мнению, протесты у российских посольств в Лондоне и Дублине прошли, несмотря на то, что Россия 19-й день держит гуманитарную паузу в Алеппо, сдерживая одновременно и активность сирийской армии на этом направлении.

«Теперь мы знаем скорость принятия решений и согласования акций на Западе. Она явно инерционная, и она явно отстает от реального течения времени и событий», - написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

При этом Косаче отметил, что в целом политика Запада отстает по отношению к окружающему миру.

Ранее демонстранты в черных майках с надписями Save Aleppo блокировали вход в посольство России в Великобритании, разбросав перед ним скрепленные между собой руки манекенов. В субботу аналогичная акция состоялась у дипмиссии РФ в Дублине, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Следующая новость Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в Иваново

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО