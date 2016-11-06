Косачев назвал аморальными протесты у посольств РФ в Лондоне и Дублине

Протесты у российских дипмиссий в Лондоне и Дублине лицемерны, аморальны и не имеют связи с реальной ситуацией в Сирии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его мнению, протесты у российских посольств в Лондоне и Дублине прошли, несмотря на то, что Россия 19-й день держит гуманитарную паузу в Алеппо, сдерживая одновременно и активность сирийской армии на этом направлении.

«Теперь мы знаем скорость принятия решений и согласования акций на Западе. Она явно инерционная, и она явно отстает от реального течения времени и событий», - написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

При этом Косаче отметил, что в целом политика Запада отстает по отношению к окружающему миру.

Ранее демонстранты в черных майках с надписями Save Aleppo блокировали вход в посольство России в Великобритании, разбросав перед ним скрепленные между собой руки манекенов. В субботу аналогичная акция состоялась у дипмиссии РФ в Дублине, сообщает ТАСС.