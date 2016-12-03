Кортеж с прахом Фиделя Кастро продолжил движение по Кубе

Траурный кортеж с прахом команданте Фиделя продолжил движение в направлении Сантьяго-де-Куба после ночной остановки в городе Баямо. Это четвертый день движения траурной процессии с запада на восток, где 4 декабря в Сантьяго-де-Куба состоится церемония захоронения праха кубинского лидера.

Тысячи жителей Баямо вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь своего вождя. Ночью урна с прахом Кастро находилась в мемориальном комплексе городского парка-музея имени Ньико Лопеса, территории бывшей казармы имени Карлоса Мануэля де Сеспедеса. Это сооружение 1953 году неудачно попытались штурмовать кубинские революционеры.

Маршрут кортежа в обратном направлении повторяет путь, который в январе 1959 года повстанцы под руководством Кастро проделали через весь остров, после чего свергли режим диктатора Фульхенсио Батисты. Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. С 26 ноября на Кубе объявлен девятидневный национальный траур, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Следующая новость Вячеслав Шалевич попал в больницу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО