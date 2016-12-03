Кортеж с прахом Фиделя Кастро продолжил движение по Кубе

Траурный кортеж с прахом команданте Фиделя продолжил движение в направлении Сантьяго-де-Куба после ночной остановки в городе Баямо. Это четвертый день движения траурной процессии с запада на восток, где 4 декабря в Сантьяго-де-Куба состоится церемония захоронения праха кубинского лидера.

Тысячи жителей Баямо вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь своего вождя. Ночью урна с прахом Кастро находилась в мемориальном комплексе городского парка-музея имени Ньико Лопеса, территории бывшей казармы имени Карлоса Мануэля де Сеспедеса. Это сооружение 1953 году неудачно попытались штурмовать кубинские революционеры.

Маршрут кортежа в обратном направлении повторяет путь, который в январе 1959 года повстанцы под руководством Кастро проделали через весь остров, после чего свергли режим диктатора Фульхенсио Батисты. Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. С 26 ноября на Кубе объявлен девятидневный национальный траур, сообщает ТАСС.