На Корсике обрушился цирк-шапито

На французском острове Корсика от сильного порыва ветра обрушился цирк-шапито. Пострадали, по меньшей мере, шестнадцать человек.

Белый шатер стоял на берегу моря, он не устоял под шквальными порывами ветра, скорость которого достигала 150 километров в час.

В момент обрушения в цирке проходило представление, под его сводами находились около 350 детей. Пострадали 16 взрослых, в том числе двое — тяжело. Все дети, по предварительным данным, остались целы и невредимы, сообщает РИА Новости.