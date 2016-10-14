На Корсике обрушился цирк-шапито
На французском острове Корсика от сильного порыва ветра обрушился цирк-шапито. Пострадали, по меньшей мере, шестнадцать человек.
Белый шатер стоял на берегу моря, он не устоял под шквальными порывами ветра, скорость которого достигала 150 километров в час.
В момент обрушения в цирке проходило представление, под его сводами находились около 350 детей. Пострадали 16 взрослых, в том числе двое — тяжело. Все дети, по предварительным данным, остались целы и невредимы, сообщает РИА Новости.
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