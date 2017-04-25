Коррупция нанесла России ущерб на 78 миллиардов рублей
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступил с докладом, на котором сообщил о сумме ущерба, нанесенного стране коррупцией в 2016 году.
Всего зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4% больше, чем в 2015 году. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 миллиардов рублей.
В 2015–2016 годах тенденция «сменилась небольшим ростом их числа», сообщает РИА Новости.
Ранее по требованию Генпрокуратуры РФ за рубежом арестовано имущество и заблокированы счета на 600 и 300 миллионов долларов соответственно.
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