Коррупция нанесла России ущерб на 78 миллиардов рублей

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступил с докладом, на котором сообщил о сумме ущерба, нанесенного стране коррупцией в 2016 году.

Всего зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4% больше, чем в 2015 году. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 миллиардов рублей.

В 2015–2016 годах тенденция «сменилась небольшим ростом их числа», сообщает РИА Новости.

Ранее по требованию Генпрокуратуры РФ за рубежом арестовано имущество и заблокированы счета на 600 и 300 миллионов долларов соответственно.