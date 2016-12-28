Корпоратив у Порошенко завершился двумя драками

Корпоратив фракции Блока Петра Порошенко, прошедший 22 декабря в принадлежащем главе государства спортклубе «5 элемент», был омрачен двумя драками, сообщили местные СМИ.

По словам очевидца, в одной из драк был замешан депутат Верховной рады Борислав Розенблат. Вторая потасовка произошла в курилке, однако охрана успела блокировать доступ к месту инцидента. Об участниках второй драки также узнать не удалось.

Отмечается, что обе драки произошли примерно через час после выступления президента Украины Петра Порошенко, сообщает "Федерал пресс".