Коровы могут помочь побороть ВИЧ

Ученые стоят на пороге создания вакцины от вируса иммунодефицита, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Как уточняется в материале, инъекция «муляжей» ВИЧ заставила иммунитет коров выработать целый набор антител, нейтрализующих 96 процентов разновидностей смертельного вируса.

«Антитела коров чаще были устроены уникальным образом и лучше справлялись даже с самыми сложными «муляжами» вируса», —сообщил сотрудник Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США) Дэннис Бертон.

ВИЧ проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Структура вируса меняется с каждым новым поколением ВИЧ, поэтому ученые пока не могут создать вакцину или прививку от этой болезни.

Вирусологи много лет пытаются создать вакцину, способную обучить иммунитет бороться со всеми разновидностями ВИЧ до того, как произойдет заражение.

По словам Бертона, все прошлые эксперименты завершились провалом, и поэтому ученые начали искать иные методы создания вакцин, заставляющих тело производить «универсальные» антитела к ВИЧ.

Проводя подобные опыты на телятах, Бертон и его коллеги заметили, что их организм начал производить антитела буквально через 1-2 месяца после начала инъекций. Это связано с тем, что коровам постоянно приходится бороться с инфекциями при переваривании пищи и защищать свой кишечник от проникновения микробов микрофлоры в ткани тела.