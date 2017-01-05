Королеву Елизавету II чуть не застрелили в Букингемском дворце на ночной прогулке

Сотрудники службы безопасности Букингемского дворца не узнали королеву Елизавету II, которая решила совершить ночную прогулку, и чуть не открыли стрельбу по монаршей особе, приняв ее за злоумышленника.

Бывший гвардеец рассказал, что в ту ночь королева надела пальто, чтобы прогуляться. А он патрулировал внутри периметра стен Дворца и увидел фигуру в темноте. Охранник не узнал королеву и принял ее за нарушителя. Он уже готов был открыть огонь, но все таки крикнул: «Кто это?» - сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на британскую газету Independent.

Издание отмечает, что королева иногда страдает бессонницей и выходит на ночную прогулку.

Охранник признался, что в тот момент не сдержал чувств и воскликнул: «Черт побери, Ваше Величество, я вас чуть не застрелил!»

По его словам, его ожидало дисциплинарное взыскание за имевший место инцидент, однако королева взяла ответственность на себя.

«Все в порядке, - заявила она. - В следующий раз я позвоню заранее, что бы вам не пришлось в меня стрелять».

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