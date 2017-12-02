В Королеве поймали вымогавшего деньги у продавцов полицейского

В Королеве следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников МВД. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие выяснило, что с 24 ноября 2015 года по 21 ноября 2017 года старший инспектор группы по исполнению административного законодательства вместе с другими сотрудниками МВД по Королеву требовали от продавцов деньги или прочие ценности за неприятие мер по пресечению несанкционированной торговли, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В случае невыполнения требований полицейские угрожали сжечь их торговые точки.

Один из правоохранителей задержан. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время он заключен под стражу.

20 ноября 2017 года один из сотрудников полиции облил автомобиль продавца с находящимся в нем товаром неустановленным веществом.