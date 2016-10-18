Королева Елизавета II и патриарх Кирилл провели встречу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня проводит встречу в Букингемском дворце в Лондоне с королевой Елизаветой II, сообщает «Интерфакс».
Стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и положение христиан в указанном регионе.
Первым предстоятелем Русской церкви, посетившим Британию, был Алексий I. Это случилось в 1964 году.
Следующая новость В Великобритании найден 600-летний детский ботинок
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии