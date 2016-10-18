Королева Елизавета II и патриарх Кирилл провели встречу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня проводит встречу в Букингемском дворце в Лондоне с королевой Елизаветой II, сообщает «Интерфакс».

Стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и положение христиан в указанном регионе.

Первым предстоятелем Русской церкви, посетившим Британию, был Алексий I. Это случилось в 1964 году.

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