Королева Елизавета II и патриарх Кирилл провели встречу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня проводит встречу в Букингемском дворце в Лондоне с королевой Елизаветой II, сообщает «Интерфакс».

Стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и положение христиан в указанном регионе.

Первым предстоятелем Русской церкви, посетившим Британию, был Алексий I. Это случилось в 1964 году.