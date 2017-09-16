Королева Британии уволила личного секретаря по просьбе принца Чарльза
Королева Великобритании Елизавета II уволила старшего придворного и личного секретаря Кристофера Гейдта по просьбе сына - принца Чарльза.
Как пишут «Известия» со ссылкой на британское издание The Times, между Чарльзом и Гейдтом были сложные отношения. Известно также, что старший придворный отказывал личному секретарю наследника престола Кливу Алдертону во встрече с Елизаветой II в формате один на один.
Ранее Букингемский дворец опроверг сообщения СМИ о том, что королева Великобритании готовится передать власть принцу в 2022 году, когда ей исполнится 95 лет. Елизавета II занимает трон с 1952 года.
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