Королева Британии уволила личного секретаря по просьбе принца Чарльза

Королева Великобритании Елизавета II уволила старшего придворного и личного секретаря Кристофера Гейдта по просьбе сына - принца Чарльза.

Как пишут «Известия» со ссылкой на британское издание The Times, между Чарльзом и Гейдтом были сложные отношения. Известно также, что старший придворный отказывал личному секретарю наследника престола Кливу Алдертону во встрече с Елизаветой II в формате один на один.

Ранее Букингемский дворец опроверг сообщения СМИ о том, что королева Великобритании готовится передать власть принцу в 2022 году, когда ей исполнится 95 лет. Елизавета II занимает трон с 1952 года.