Король Саудовской Аравии взял с собой в путешествие 460 тонн багажа

Король Саудовской Аравии Салман совершает тур по Азии. В поездку он взял с собой 460 тонн багажа.

Король везет с собой множество самых различных вещей, в числе которых лимузины Merсedes и специальные эскалаторы, чтобы спускаться с борта самолета. Сопровождают монарха полторы тысячи человек, сообщает Sky News со ссылкой на индонезийских чиновников.

В Индонезию Салман прибыл из Малайзии. Ожидается, что он подпишет с властями страны 10 соглашений в сфере науки, образования и религии.

После этого король Саудовской Аравии посетит Бруней, Японию, Китай и Мальдивы.