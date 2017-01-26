Король Испании считает Россию одним из главных миротворцев современности
Выступая на торжественном приеме дипломатического корпуса в Мадриде, король Испании Филипп VI заявил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании различных конфликтов современности.
- Россия является ключевой фигурой для урегулирования многих кризисных ситуаций и конфликтов, - цитирует монарха ТАСС.
Король Испании выразил надежду на то, что Москва сыграет конструктивную роль «в создании общей безопасности и процветания на евразийском пространстве».
- Мы будем продолжать работать, чтобы так и произошло, - добавил Филипп VI.
Вместе с тем король Испании считает, что «Европейский союз также является фактором стабильности и прогресса».
Монарх также высоко оценил отношения Испании с двумя крупными североамериканскими государствами.
- С Соединенными Штатами, в частности, нас объединяют очень важные и глубокие исторические и культурные связи, - отметил Филипп VI, выразив надежду продолжить работу с новой американской администрацией на том же уровне, что и раньше.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии