Король Иордании дал рекомендации Западу по переговорам с Россией

Король Иордании Абдалла II заявил, что США и Евросоюзу следует пойти на уступке России относительно Крыма в целях успешного разрешения сирийского и украинского вопросов.

По мнению Абдаллы II вопросы Крыма, Украины и Сирии необходимо обсуждать одновременно, поскольку Москва «играет в трехмерные шахматы». При этом он порекомендовал Западу «ожесточенно торговаться».

«Для русских, я думаю, самое важное – это Крым. Если достичь взаимопонимания в вопросе Крыма, вы увидите намного большую гибкость в отношении Сирии и Украина тогда станет наименее проблематичной», - заявил монарх в интервью изданию The Washington Post.