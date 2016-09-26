"Король гольфа" Арнольд Палмер скончался в США

В Америке в возрасте 87 лет скончался гольфист Арнольд Палмер.

Смерть наступила в результате осложнений, вызванных проблемами с сердцем.

Арнольд Палмер был семикратным победителем главных профессиональных турниров по гольфу (эквивалентных турнирам серии Большого шлема в теннисе). На его счету 62 победы на этапах престижного PGA Tour, что является пятым результатом в истории соревнований, сообщает Lenta.ru.



Палмер известен также как популяризатор гольфа. Он работал телеведущим, выступал продюсером в собственном шоу о гольфе, а также издал несколько книг об этом виде спорта.