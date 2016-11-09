Коренные народы оспорят в суде изъятие земель под дальневосточный гектар
Коренные народы Хабаровского края намерены обратиться в суд с иском о пересмотре границ территорий традиционного природопользования. Более половины этих земель изъяты для раздачи в качестве «дальневосточного гектара».
Речь идет о территориях, на которых местные жители могут заниматься традиционными для них видами деятельности – рыбалкой, охотой, сбором дикорастущих растений. Реализуя закон о гектаре, правительство региона сократило площадь указанных земель с 30,7 до 14,7 миллиона га, передает РИА «Новости» со ссылкой на ассоциации коренных малочисленных народов Севера.
Истцы недовольны как сокращением территорий, так и тем, что власти не учли их мнение. Они намерены добиваться справедливого пересмотра решения местного правительства.
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