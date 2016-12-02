Два корабля ВМС США вошли в Средиземное море
Военные корабли СМС США вошли в Средиземное море, сообщается на официальном сайте американского ведомства.
Как уточняется в сообщении, десантный корабль Wasp (LHD 1) и десантный корабль-док Whidbey Island (LSD 41) с четырьмя тысячами военнослужащих - моряков и морских пехотинцев, составляющих группу высокой готовности, будут обеспечивать безопасность в Средиземном море и пробудут в данной локации около трех месяцев.
Отмечается, что корабли совершили путешествие на север через 101-километровый Суэцкий канал, на прохождение которого потребовалось 15 часов, сообщает «Экономика сегодня».
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