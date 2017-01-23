Корабли ТОФ России проводят совместные учения с японскими моряками
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России проводят совместные учения с силами самообороны Японии.
Маневры ведутся в заливе Вакаса, пояснили РИА «Новости» в посольстве РФ в Токио. С российской стороны в них задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома», с японской – вертолетоносец «Хюга» и корабль обеспечения «Хиути».
По причине обильного снегопада и большого волнения на море пока проводятся учения по связи. В случае улучшения погоды планируется отработать взаимодействие по поиску и спасению.
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