Корабли НАТО зашли в порт Одессы
В порт Одессы зашли военные корабли, принадлежащие североатлантическому альянсу (НАТО), сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.
При этом цель визита натовских судов не раскрывается.
На прошлой неделе на Украине завершились морские учения Sea Breeze-2018, организованные вместе с США. В учениях были задействованы корабли Украины, Болгарии, США, и Турции, сообщает агентство Nation news.
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