Корабли Черноморского флота РФ вышли в море из-за ракетных стрельб Украины
Боевые корабли Черноморского флота заняли позиции к западу от Крыма на время проведения учебных стрельб вооруженными силами Украины.
По словам источника «РИА Новости» в силовых структурах Крыма, корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.
Собеседник агентства также не исключил, что корабли могут получить приказ о приведении в повышенную боеготовность.
Ранее стало известно о старте военных учений с привлечением экипажей боевых транспортных самолетов украинских воздушных сил, а также зенитных ракетных комплексов С-300. Учения продлятся 1 и 2 декабря.
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