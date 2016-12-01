Корабли Черноморского флота РФ вышли в море из-за ракетных стрельб Украины

Боевые корабли Черноморского флота заняли позиции к западу от Крыма на время проведения учебных стрельб вооруженными силами Украины.

По словам источника «РИА Новости» в силовых структурах Крыма, корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.

Собеседник агентства также не исключил, что корабли могут получить приказ о приведении в повышенную боеготовность.

Ранее стало известно о старте военных учений с привлечением экипажей боевых транспортных самолетов украинских воздушных сил, а также зенитных ракетных комплексов С-300. Учения продлятся 1 и 2 декабря.