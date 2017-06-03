Корабль «Сметливый» вернулся в Севастополь после учений в Средиземном море

В Севастополь после выполнения задач в Средиземном море вернулся сторожевой корабль «Сметливый». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Он сказал: «По случаю его возвращения в Севастополе состоялась церемония встречи экипажа корабля из похода, в которой приняли участие представители командования соединения надводных кораблей флота, ветераны, духовенство».

Экипаж корабля отработал конвоирование, организацию обороны отряда кораблей, осуществил стрельбы по воздушным целям и поразил морскую мишень, сообщает Коммерсант.ru.

В ноябре судно вышло из Севастополя и направилось в греческий порт Пирей, а затем в Сирию.