Корабль ВМФ России зайдет в порт страны НАТО
Сторожевой корабль «Сметливый» вышел из Севастополя и взял курс на греческий порт Пирей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЧФ.
- Экипаж российского корабля примет участие в мероприятиях перекрёстного года России и Греции, которые пройдут с 31 октября по 1 ноября в Афинах и Пирее, - говорится в сообщении.
«Сметливый» пробудет в Греции до 2 ноября.
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