Корабль ВМФ России зайдет в порт страны НАТО

Сторожевой корабль «Сметливый» вышел из Севастополя и взял курс на греческий порт Пирей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЧФ.

- Экипаж российского корабля примет участие в мероприятиях перекрёстного года России и Греции, которые пройдут с 31 октября по 1 ноября в Афинах и Пирее, - говорится в сообщении.

«Сметливый» пробудет в Греции до 2 ноября.