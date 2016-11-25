Корабль ВМФ России отбуксировал украинское судно в греческий порт

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отбуксировал в греческий порт украинское рыболовецкое судно «097», потерпевшее бедствие в Средиземном море.

В пресс-службе Минобороны РФ ТАСС уточнили, что украинское судно доставлено на якорную стоянку в районе греческого острова Гавдос, который находится в 30 милях от острова Крит. Протяженность перехода составила более 140 морских миль.

Во время буксировки украинским морякам была оказана вся необходимая помощь, в том числе и медицинская. В ближайшее время украинское судно и его экипаж будут переданы греческим спасательным службам.