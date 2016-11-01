Корабль ВМС США получил пробоину при прохождении Панамского канала

Американский военный корабль LCS-8 Montgomery получил пробоину во время перехода из Атлантического океана в Тихий.

Инцидент произошел, когда корабль проходил через Панамский канал. Он столкнулся с одним из шлюзов и в результате в его корпусе образовалась трещина длиной около 46 см, передает «Дни.ру» со ссылкой на USNI News.

Официальный представитель третьего оперативного флота США Райан Перри заверил, что пробоина не представляет опасности для корабля, поскольку расположена выше ватерлинии. В настоящее время LCS-8 Montgomery направляется в порт приписки в Сан-Диего.