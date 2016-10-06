Корабль "Мираж" отправился в Средиземное море
Малый ракетный корабль Черноморского флота "Мираж" вышел сегодня из Севастополя и отправился в Средиземное море.
"Мираж" войдет в состав постоянного соединения флота в этом регионе, сообщает РБК. Отправка произошла в соответствии с планом ротации сил. В Средиземноморье этот корабль станет третьим судном такого ранга. Ранее в регион прибыли малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый дол».
На борту "Миража" находятся противокорабельные ракеты "Малахит", зенитно-ракетный комплекс "Оса-М" и артиллерия.
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