Копия Бранденбургских ворот в цветах флага России появилась в Гамбурге

Германский активист Луис Байер, более известный как Lamaboy, и арт-объединение Atelier 21 установили в Гамбурге копию Бранденбургских ворот, раскрашенных в цвета российского флага.

Инсталляция простояла у городской ратуши несколько часов, став ответом на отказ Берлина подсветить Бранденбургские ворота в знак солидарности с жертвами теракта в петербургском метро.

3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге произошел врыв, в результате которого погибли 14 человек, еще более 50 получили ранения. Теракт совершил смертник-одиночка, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, сообщает Life.

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