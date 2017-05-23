В конюшне под Петербургом заживо сгорели лошади
В деревне Большое Рейзино Гатчинского района Ленинградской области при пожаре на конюшне заживо сгорело 26 лошадей.
Сообщение о пожаре поступило в 2:15 ночи (мск). Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров, сообщает Interfax.
В результате пожара и обрушения крыши погибло 26 лошадей, еще 15 особей удалось спасти.
Пожар был ликвидирован в 4:37 (мск), жертв и пострадавших среди людей нет.
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