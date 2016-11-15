Конюхов в январе 2017 года готовится полететь на воздушном шаре в стратосферу

На пресс-конференции на станции DHL, куда прибыла гондола и другое оборудование воздушного шара «Мортон», на котором Федор Конюхов совершил рекордную кругосветную экспедицию, выдающийся российский путешественник заявил, что следующим его испытанием будет полет на воздушном шаре в стратосферу.

- Нигде в мире нет такой ткани, которая бы выдерживала перепады температуры в стратосфере. Французы уверяют, что создали такой материал. Вот я и попытаюсь проверить. Нужно двигать технологии вперед. Надеюсь, молодежь будет с успехом этим заниматься.

Ранее сообщалось, что с 12 по 23 июля 2016 года Федор Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре «Мортон». Он преодолел 35 тысяч километров за 268 часов 20 минут. Предыдущий рекорд американца Стивена Фоссетта был побит на 51 час 22 минуты. Кроме того, Конюхов пролетел почти на две тысячи километров больше, чем американский рекордсмен.

«Русская Планета» выступала в роли информационного спонсора и «официального почтальона добрых пожеланий». Переданные читателями добрые слова издание передало знаменитому путешественнику, они сопровождали Конюхова в полете.

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