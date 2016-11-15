Конюхов пожелал планете Земля мира и процветания

В эксклюзивном интервью «Русской Планете» знаменитый российский путешественник Федор Конюхов признался, что во время кругосветной экспедиции на аэростате «Мортон», состоявшейся минувшим летом, он молился за то, чтобы на всей планете Земля царили мир и благополучие.

- У нас маленькая и очень красивая планета. Я облетел ее всего за 11 дней. Без моторов, двигателей, только при помощи ветра. И везде живут люди – разного вероисповедания, с разным цветом кожи. Но все это люди. И все они хотят жить в мире. Вот за это я и молился.

Ранее сообщалось, что с 12 по 23 июля 2016 года Федор Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре «Мортон». Он преодолел 35 тысяч километров за 268 часов 20 минут. Предыдущий рекорд американца Стивена Фоссетта был побит на 51 час и 22 минуты. Кроме того, Конюхов пролетел почти на две тысячи километров больше, чем американский рекордсмен.

Издание «Русская Планета» в этом полете выступила в роли не просто информационного партнера, но и «официального почтальона добрых пожеланий». Переданные через наш сайт читателями добрые слова в адрес знаменитого путешественника мы передали прямо адресату. В свою очередь Федор Конюхов поблагодарил ото всей души «Русскую Планету», подарив уникальный сувенир кусочек оболочки воздушного шара.