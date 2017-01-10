Конюхов перенес полет над Рыбинском из-за недостаточно морозной погоды

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов перенес на неделю планировавшийся на 12-16 января беспосадочный полет в Рыбинске Ярославской области.

- Пока температура не позволяет совершить полет, она должна опуститься до минус 15 - минус 20 градусов, а сейчас теплее, - сообщил ТАСС представитель Конюхова Сергей Сергеев.

Ранее сообщалось, что Конюхов выбрал аэродром Южный в Рыбинске для старта беспосадочного полета на самом большом аэростате в России. Полет должен продлиться более двух суток.

Предыдущий рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате - 32 часа 20 минут - был установлен Конюховым в январе 2016 года в небе над Тульской, Московской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областями.