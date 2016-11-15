Конюхов надеется когда-нибудь облететь земной шар дважды без посадки

На пресс-конференции на станции DHL, куда прибыла гондола и другое оборудование воздушного шара «Мортон», на котором Федор Конюхов совершил рекордную кругосветную экспедицию, выдающийся российский путешественник заявил, что хотел бы в будущем дважды без посадки облететь земной шар.

- Хочу сделать два оборота вокруг Земли без приземления. Только нужна герметически закрытая гондола, потому что невозможно такое длительное время дышать баллонным кислородом, - сказал Конюхов.

Ранее сообщалось, что с 12 по 23 июля 2016 года Федор Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре «Мортон». Он преодолел 35 тысяч километров за 268 часов 20 минут. Предыдущий рекорд американца Стивена Фоссетта был побит на 51 час 22 минуты. Кроме того, Конюхов пролетел почти на две тысячи километров больше, чем американский рекордсмен.

«Русская Планета» выступала в роли информационного спонсора и «официального почтальона добрых пожеланий». Переданные читателями добрые слова издание передало знаменитому путешественнику, они сопровождали Конюхова в полете.

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