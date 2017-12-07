К концу века на Земле станет на 15 процентов жарче

К 2100 году средняя температура воздуха на Земле может увеличиться на 15 процентов, если выбросы в атмосферу продуктов сгорания углеводородов останутся на прежнем уровне. С таким прогнозом выступила группа американских экспертов.

В докладе Пэтрика Брауна и Кена Кальдейры, ученых-климатологов из Института Карнеги при Стэнфордском университете говорится о необходимости срочно вернуться к вопросу сокращения выбросов в атмосферу газов, образующихся при сгорании природных углеводородов и способствующих возникновению парникового эффекта.

Специалисты на основе собственных научных изысканий пришли к выводу об ускорении темпов повышения температуры окружающей среды. К концу текущего века повышение температуры воздуха планеты составит в диапазоне от 3,2 до 5,9 градусов.

По мнению специалистов Института Карнеги, увеличение температуры на один и более градусов приведет не только к повышению уровня Мирового океана, но и к росту уровня кислотности океана, что угрожает гибелью флоры и фауны, сообщает ТАСС.