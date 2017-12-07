К концу XXI века на земле может заметно потеплеть

Если человечество не решит вопрос сокращения выброса в атмосферу газов, которые образуются при сгорании углеводородов, то к концу текущего столетия температура на планете возрастет на 15%.

Согласно прогнозам американских ученых, парниковый эффект может привести к повышению температуры воздуха в диапазоне от 3,2 до 5,9 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом истории человечества. При этом они делают акцент на том, что для атмосферы увеличение температуры даже на полградуса является ощутимым, пишет издание Nature.

Ученые отметили, что потепление чревато не только повышение уровня Мирового океана, но и изменением его кислотности. Это, в свою очередь, приведет к гибели растений и животных. Кроме того, Земле грозит сокращение прибрежного льда на полюсах и рост количества осадков.

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