К концу века в России останется не более 80 млн человек

В России существует устойчивая убыль населения и такая ситуация сохранится в ближайшие сто лет.

Согласно данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года в России умерли 791 тысяча человек, а родилось – 679 тысяч. Глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что страна вступает «в глубочайшую яму рождаемости». Ее пик придется на конец 2020-х годов.

«Для того, чтобы просто не сокращалось население в наших тяжелейших условиях фактически должно быть 2,4 ребенка на каждую семью. А у нас их условно полтора», - отметил собеседник издания.

Для выхода из существующей ситуации, по словам Крупнова, необходим культ многодетной семьи. Однако на его формирование уйдут десятилетия.

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