К концу 2020 года в Подмосковье появится 200 новых образовательных учреждений

Около 200 новых образовательных учреждений будут сданы в эксплуатацию в Московской области к концу 2020 календарного года. Средства на их строительство поступят как из бюджета региона, так и из внебюджетных источников.

Новые школы позволят ликвидировать занятия в две смены. Для этого в области планируется создать около 53 тысяч учебных мест, из них 23 тысячи мест появятся уже в 2017 году, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Елянюшкин напомнил, что в начале учебного года в Подмосковье открылось 16 новых школ. К концу года в регионе должны функционировать уже 29 школ-новостроек.