Концерты Орбакайте на Украине под угрозой срыва
Гастроли российской певицы Кристины Орбакайте по городам Украины могут сорваться из-за украинских радикалов, враждебно настроенных ко всем гражданам РФ.
Как отмечается в материале, сейчас в Киеве, Харькове и других украинских городах висят афиши с изображением певицы, но концерты, запланированные на начало марта, могут не состояться, так как украинские националисты никак не могут забыть, что Орбакайте выступала в Крыму в 2014 году.
В прошлом году СБУ отменила концерт российской певицы Наташи Королевой, а самой артистке был запрещен въезд в страну на пять лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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