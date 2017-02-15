Концерты Орбакайте на Украине под угрозой срыва

Гастроли российской певицы Кристины Орбакайте по городам Украины могут сорваться из-за украинских радикалов, враждебно настроенных ко всем гражданам РФ.

Как отмечается в материале, сейчас в Киеве, Харькове и других украинских городах висят афиши с изображением певицы, но концерты, запланированные на начало марта, могут не состояться, так как украинские националисты никак не могут забыть, что Орбакайте выступала в Крыму в 2014 году.

В прошлом году СБУ отменила концерт российской певицы Наташи Королевой, а самой артистке был запрещен въезд в страну на пять лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».