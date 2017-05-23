На концерте группы «Aerosmith» в Москве усилят патрули

В связи с терактом в Манчестере сразу после концерта певицы Арианы Гранде, на столичном выступлении группы «Aerosmith» 23 мая усилят меры безопасности.

Сегодня легендарная рок-группа «Aerosmith» даст прощальный концерт в Москве в рамках турне «Aero-Vederci Baby!», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский».

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции уже заявили, что усиление безопасности будет проходить в обязательном порядке, отмечает «РЕН ТВ».

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.