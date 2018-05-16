Концерны «Lexus» и «Toyota» отзывают автомобили в России

Более 7,6 тысяч автомобилей марок «Lexus» и «Toyota» отзывают в России из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения.

Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщает АГН «Москва».