Концерн «Техмаш» создал новую авиационную бомбу и кассету

Российский концерн «Техмаш» представит боеприпасы собственного производства для Воздушно-космических сил на авиационном форуме «МАКС-2017», который состоится в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

На выставке можно будет увидеть образцы авиационных средств поражения – объемно-детонирующую авиационную бомбу «ОДАБ-500ПМВ» (поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу противника, а также обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей) и бомбовую кассету «ПБК-500У» (поражает бронированную технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитно-ракетных комплексов).

Участникам выставки также будет продемонстрирована реактивная противотанковая граната «РПГ-30» с гранатометом одноразового применения, способная пробивать железобетонную и кирпичную стену толщиной 1,5 и 2 м соответственно.

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