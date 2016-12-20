США в конце октября по «красному телефону» предупредили РФ о кибервзломах

Белый дом впервые предупредил РФ о кибератаках со стороны российских хакеров в конце октября 2016 года, использовав для этого горячую линию между Вашингтоном и Москвой.

«Международное право, включая и законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве. Мы будем оценивать действия России, исходя из этих стандартов», - цитирует содержание послания ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC, которая в свою очередь ссылается на источники в администрации президента Барака Обамы.

В журналистском расследовании телеканала отмечается, что администрация Обамы никогда ранее не использовала «красный телефон», и это лишь подчеркивает, насколько серьезной была ситуация.

Неназванный представитель Белого дома подтвердил телекомпании Эн-би-си, что 31 октября «красный телефон» был использован, хотя он задействуется обычно в самых экстренных случаях, таких как теракт 11 сентября 2001 года или вторжение армии США в Ирак.

«Эта система не является телефонной линией в буквальном смысле этого слова. В своем нынешнем виде она предназначена для отправки электронных посланий с прикрепленными файлами», - пояснила телекомпания.

По словам бывшего Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, «использование этой линии связи представляет собой драматический шаг», но, по его мнению, реакция США «была недостаточной для того, чтобы гарантировать отсутствие дальнейших кибератак».

Американские СМИ ранее сообщали, что президент США Барак Обама на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу в начале сентября заявил главе российского государства Владимиру Путину о намерении Вашингтона сделать все необходимое для защиты избирательного процесса в США.

Ранее Обама дал поручение спецслужбам разобраться в природе атак на серверы Демократической партии в ходе предвыборной кампании, подчеркнув, что расследование должно быть завершено до истечения срока его полномочий на посту главы Белого дома.