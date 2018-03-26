Контроллеры транспорта получат статус полиции в России

Контролеры в общественном транспорте смогут проверять паспорта у пассажиров, получив все необходимые для этого полномочия полицейских.

Нововведение позволит ускорить оформление штрафов за безбилетный проезд и проверить, правомерно ли пассажир пользуется льготами.

Соответствующие предложения уже разработаны Минтрансом РФ и направлены в правительство.

Штрафы за безбилетный проезд, права и обязанности контролеров различаются в зависимости от региона. В некоторых субъектах вообще нет денежного наказания для «зайцев». В таком случае контролеры могут только высадить неплательщика из автобуса.

В некоторых регионах контролеры имеют право выписывать штрафы. Например, в Москве это 1 тысяча рублей за безбилетный проезд, 2,5 тысячи — за пользование чужой социальной картой.

Проверяющие составляют постановление об административном правонарушении и наложении штрафа, который нужно оплатить в течение 60 дней.

Контролеру запрещено применять силу или задерживать отправление автобуса. При отказе пассажира пройти в участок вызывают сотрудников полиции, сообщает «Известия».