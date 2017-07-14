Контактные зоопарки могут попасть под запрет

В Госдуме обсуждается законопроект об ответственном обращении с животными. Часть его положения касается контактных зоопарков.

По мнению законодателей, формат таких заведений должен быть изменен, поскольку их существование в нынешнем виде аморально. «По сути, посетителю продается право трогать животное. Причем для самого зверя это обязательное условие, независимо от того, хочет он этого или нет. Такие форматы, когда десять клеток перевозят на машине, а потом расставляют в каком-то помещении и продают билеты, неприемлемы», - заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

В комитете предлагают обязать владельцев зоопарков получать лицензии на работу, что будет означать соответствие определенным требованиям. В частности, зоопарк должен иметь стационарное помещения, а все животные – обеспечены укрытиями, в которые можно спрятаться от посетителей.

Отсутствие у контактного зоопарка лицензии станет поводом для его расформирования. Животные в таком случае должны быть переданы в более профессиональные заведения.