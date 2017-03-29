Контактная группа согласовала режим тишины на Донбассе в связи с Пасхой

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала режим прекращения огня на востоке Украины в связи с пасхальными праздниками.

Он вступит в силу с 1 апреля, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на спикера представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарью Олифер.

Она также отметила, что к поминальным дням решено значительно ускорить процедуру пересечения линии соприкосновения на КПВВ. В частности, предполагается продлить работу пунктов пересечения утром и вечером.