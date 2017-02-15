Контактная группа в Минске договорилась об отводе вооружений на Донбассе

Контактной группе удалось договориться об отводе всех запрещенных минскими соглашениями вооружений на Донбассе до 20 февраля. Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он рассказал, что в ходе встречи пристальное внимание было уделено вопросам полного прекращения огня, защите мирного населения и важных объектов инфраструктуры, передает ТАСС.

Наряду с этим обсуждалась также проблема обмена пленным. Сайдик сообщил, что контактная группа решила обратиться за помощью к мониторинговой миссии ООН по правам человека.