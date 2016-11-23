Контактная группа в Минске вновь не пришла к соглашению по обмену пленными

На заседании Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которое завершилось в Минске, стороны вновь не смогли прийти к соглашению по обмену пленными.

По словам вице-спикера Верховной рады, представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, полпреды ДНР и ЛНР отклонили все предложения украинской стороны.

«К сожалению, получили категорический отказ от представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Также пока что нет компромисса по нашим предложениям об освобождении 57 других заложников, содержание которых подтвердили ОРДЛО», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Геращенко в Facebook.

Геращенко сообщила также, что представители ДНР и ЛНР требуют освободить более 700 человек.

«Мы не теряем надежды найти компромисс», — отметила вице-спикер Рады.

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