Конституцию РФ будут преподавать в школах в виде игр

Доктор юридических наук Сергей Шахрай, являющийся одним из авторов Конституции РФ, предложил преподносить школьникам основной закон страны с помощью интерактивных игр и квестов.

По его мнению, изучение Конституции в рамках курса обществознания и курса истории в школе требует модернизации.

Шахрай пояснил, что Конституцию необходимо подавать как инструмент управления государством и документ, который является основой прав и свобод всех россиян, сообщает «Национальная служба новостей».

Конституция РФ — высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года.