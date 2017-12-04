Конституцию РФ будут преподавать в школах в виде игр
Доктор юридических наук Сергей Шахрай, являющийся одним из авторов Конституции РФ, предложил преподносить школьникам основной закон страны с помощью интерактивных игр и квестов.
По его мнению, изучение Конституции в рамках курса обществознания и курса истории в школе требует модернизации.
Шахрай пояснил, что Конституцию необходимо подавать как инструмент управления государством и документ, который является основой прав и свобод всех россиян, сообщает «Национальная служба новостей».
Конституция РФ — высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года.
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