Конституционный суд РФ огласит вердикт по выплатам акционерам ЮКОСа 19 января
Решение по выплатам бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро будет вынесено Конституционным судом России 19 января.
«Конституционный суд РФ 19 января в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против России», — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости».
Ранее Министерство юстиции РФ обратился в Конституционный суд РФ с запросом о возможности неисполнения решения Европейского суда по правам человека о единовременной выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро.
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