Константина Райкина срочно госпитализировали в Москве
В Москве в НИИ Склифосовского экстренно госпитализирован художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
«Актера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве», — цитирует текст сообщения телеканала «360» РИА «Новости».
По информации телеканала, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.
Ранее сообщалось, что Райкина прооперировали во время гастролей в Тобольске.
Следующая новость Ростехнадзор предложил отказаться от бытового газа в жилых домах
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии